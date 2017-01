Jesteście «aniołami stróżami» Placu św. Piotra

Dziękując za poświęcenie, z jakim wykonują oni swoją pracę, Franciszek przypomniał najważniejsze zadanie, jakie pełnili w minionych 12 miesiącach.

„Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, wydarzenie o wyjątkowym znaczeniu duchowym, sprawił, że w tym czasie napłynęło do Rzymu mnóstwo pielgrzymów ze wszystkich części świata. Wtedy także wy zostaliście wezwani do większej gotowości operacyjnej, aby zagwarantować bezpieczny i spokojny przebieg obchodów oraz wydarzeń związanych z Jubileuszem. Porządek na zewnątrz, nad którym czuwaliście z wielkim zaangażowaniem, uważną troską i stałą dyspozycyjnością, przyczynił się do harmonii wewnętrznej u pielgrzymów, szukających pokoju w spotkaniu z miłosierdziem Pana” – powiedział Franciszek.