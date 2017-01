Priorytety ewangelizacji

Przełożony Konferencji Episkopatu Brazylii w specjalnym wywiadzie udzielonym L’Osservatore Romano opisał priorytety wspólnoty kościelnej w kraju oraz wyzwania, jakie przed nią stoją. Poza regionami południowoamerykańskiej dżungli są to przede wszystkim biedni oraz elity intelektualne, które porzucają wiarę. Nieocenionej pomocy, zdaniem hierarchy, udzielają świeccy misjonarze, których zaangażowanie wzrosło po wydaniu adhortacji Papieża Franciszka „Evangelii Gaudium”.

Kard. da Rocha wskazał również, że biskupi obecnie szukają sposobów, w odpowiedzi na prośbę Ojca Świętego, by skupić się na specyficznych potrzebach różnych regionów w państwie tak dużym. Jakkolwiek cechą wspólną pozostają zawsze starania o wychodzenie do ubogich, zwłaszcza tych, którzy stracili już wszelką nadzieję i czasem nie czują się przyjęci nawet we wspólnocie wierzących. Ten rys brazylijskiego Kościoła wg hierarchy stanowi dobry owoc dawnej teologii wyzwolenia.