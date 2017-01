Lekcje religii w szkole służą życiu

Szkolne lekcje religii są konieczne, by zrozumieć nasze czasy i społeczeństwo, w którym żyjemy. Stanowią też narzędzie do dialogu ze wszystkimi. Podkreśla to przewodniczący episkopatu Włoch w liście na obchodzony 8 stycznia, przez Kościół tego kraju dzień uwrażliwiania na nauczanie religii katolickiej.

Kard. Angelo Bagnasco zwraca uwagę, że nauczanie religii w szkołach ma też znaczenie kulturalne. Może być dla wszystkich okazją do wyjaśnienia pojęć i historii. Jest odpowiedzią na poczucie zagubienia, dezorientacji i niezadowolenia wśród młodych pokoleń. Również szkoła, która daje bogactwo wiedzy, potrzebuje jakiejś syntezy, aby uczeń nie stawał się swoistą „encyklopedią”, ale dojrzałą osobą. „Zachęcam was do wyboru lekcji religii z przekonaniem i ufnie, aby wartości powszechne, których treść i racje one ukazują, stały się pobudką do myślenia i do życia” – pisze arcybiskup Genui do rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.