Monika Jamer, studentka fizjoterapii na Politechnice Opolskiej, przez trzy miesiące ubiegłego roku przebywała w Kenii na tzw. stażu misyjnym, a obecnie przygotowuje się do wyjazdu na dwuletni kontrakt misyjny.

Jest wolontariuszką związaną z Misjonarzami Kombonianami. Podczas pobytu wśród plemienia Pokot na komboniańskiej misji w Amakuriat (północno-zachodnia Kenia) poznała sytuację dzieci i młodzieży, która ma bardzo trudny dostęp do edukacji.

- Na misji w Amakuriat są całe regiony, gdzie nikt nie potrafi czytać, pisać i nikt nigdy jeszcze nie poszedł do szkoły. W wielu miejscach wciąż edukacja jest widziana jako coś zupełnie zbędnego, a do tego jeszcze za to trzeba płacić - mówi pani Monika.

Ci, którzy mają szansę uczenia się bardzo sobie to cenią. „Szkoła daje mi nie tylko możliwość zdobywania wiedzy, ale też uczy mnie pewności siebie, pomaga mi czuć, że jestem kimś, że mam swoją wartość, że mogę coś zrobić dla innych” - mówiła Monice Jamer Elizabeth, jedna z uczennic w tym regionie.

Inna dziewczyna, Rebecca, powiedziała: „Szkoła jest dla mnie wszystkim. To tutaj otworzyły mi się oczy, to tutaj zrozumiałam że można żyć inaczej, że można coś zmienić w naszym tradycyjnym sposobie życia”. Większość szkół w tym regionie została wybudowana przez Kościół katolicki.

Przejęta sytuacją kenijskich dzieci i młodzieży opolska studentka zaangażowała się w koordynację projektu „Edukacja dla Pokot”. Fundusze w nim zgromadzone umożliwiają edukację najzdolniejszych dzieci i młodzieży z plemienia Pokot.

Pomoc polega na comiesięcznych zdeklarowanych wpłatach na konto Misjonarzy Kombonianów, które sumowane pod koniec miesiąca zostają wysyłane do parafii Amakuriat.

W ubiegłym roku dzięki temu projektowi mogło uczyć się 120 dzieci i15 studentów. Dzięki „Edukacji dla Pokot” zatrudniono także sześciu nauczycieli.

- Niektóre z tych szkół znajdują się w bardzo oddalonych miejscach, w górach, stąd nasze wsparcie jest bardzo cenne, bo często nie dociera tam inna pomoc - tłumaczy Monika Jamer.

Więcej informacji oraz kontakt ws. projektu: e-mail: ruchtucum@gmail.com ; moniaj_17@wp.pl ; telefon: Monika Jamer 502 288 571, Maciej Garmada 722 176 828