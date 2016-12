Watykan zaniepokojony atakami w Niemczech i Turcji

Trzeba walczyć z terroryzmem, zajmując się także problemami, które stanowią źródło ataków – wezwał watykański sekretarz stanu. Kard. Pietro Parolin odniósł się do zamachów terrorystycznych w Berlinie na przedświątecznym jarmarku.

„Jesteśmy oczywiście przepełnieni bólem z powodu tego, co się stało. Jeszcze raz Stolica Apostolska potępia takie akty przemocy uderzające w niewinnych. W świątecznej, radosnej atmosferze Bożego Narodzenia ten terror staje się jeszcze bardziej brutalny. Pozostaje w mocy to, co mówiliśmy zawsze: trzeba walczyć z terroryzmem przy użyciu wszelkich dostępnych nam legalnych środków, a jednocześnie wszyscy musimy poważnie pracować nad wyeliminowaniem przyczyn tego fenomenu” – powiedział kard. Parolin.

Watykański sekretarz stanu wyraził też ubolewanie Stolicy Apostolskiej z powodu zamachu na rosyjskiego ambasadora w Ankarze. Wskazał, że to wydarzenie zakłóca jeszcze bardziej wszelkie próby zaprowadzenia pokoju w Syrii.