Papieska pomoc świąteczna dla Ukrainy

Chodzi o kwotę blisko 6 mln euro. Zostanie ona przeznaczona dla 2 mln beneficjentów, niezależnie od ich przynależności religijnej czy etnicznej. Objęte zostaną nią przede wszystkim regiony Doniecka i Ługańska, Zaporoża, Charkowa i Dniepropietrowska. Wspomniana kwota to połowa tego, co udało się zebrać w czasie ogłoszonej przez Franciszka specjalnej zbiórki pieniędzy, którą przeprowadzono 24 kwietnia w kościołach całej Europy.

Dla skutecznej dystrybucji zebranych funduszy Papieska Rada „Cor Unum” powołała w Zaporożu własny komitet, którego koordynatorem został biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej Jan Sobiło. Jego zadaniem jest ocena i selekcja zgłoszonych projektów pomocowych. Aktualnie realizuje się tam 20 dużych projektów (każdy o budżecie do 250 tys. euro) oraz 39 tzw. inicjatyw solidarnościowych (do 20 tys.). Dotyczą one głównie pomocy żywnościowej, mieszkaniowej i medycznej oraz dystrybucji środków czystości.