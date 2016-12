Świąteczne spotkanie Papieża z pracownikami Watykanu

Dziękując im za oddanie i zaangażowanie Franciszek mówił o znaczeniu pracy dla każdego człowieka.

„Praca jest bardzo ważna zarówno dla samego człowieka, który pracuje, jak i dla jego rodziny. Dziękując za pracę módlmy się za osoby i rodziny, we Włoszech i na całym świecie, które nie mają pracy, czy też niejednokrotnie wykonują zajęcia niegodne, źle opłacane, szkodliwe dla zdrowia – mówił Ojciec Święty. – Musimy Bogu nieustannie dziękować za pracę. I musimy angażować się, każdy według własnej odpowiedzialności, by praca była godna, respektowała osoby i rodziny, była sprawiedliwa. Tutaj w Watykanie mamy dodatkową rację ku temu, mamy Ewangelię, musimy śledzić wytyczne Katolickiej Nauki Społecznej. W Watykanie nie chcę niczego, co by tego nie respektowało. Żadnej pracy na czarno, żadnych krętactw”.

Nawiązując do zakończonego niedawno Jubileuszu Miłosierdzia Papież wskazał, że jego owoce nieustannie należy wnosić do świata, także do tego niewielkiego w Watykanie, żyjąc skromnie, sprawiedliwie i miłosiernie.