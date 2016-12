Pakistan: bożonarodzeniowy pociąg pojednania

Składać się będzie z pięciu wagonów ozdobionych religijnymi przesłaniami na temat tolerancji, braterstwa i miłości. Ma on także podkreślić wkład chrześcijan w codzienne życie kraju. Pociąg wyruszy 22 grudnia z Islamabadu, by w wigilię Bożego Narodzenia dotrzeć do Lahaury. Po drodze zatrzyma się m.in. w Peszawarze i Rawalpindi.

Inicjatywę wypuszczenia tak wyjątkowego składu wysunął pakistański rząd. Sam pomysł wysłania specjalnego pociągu z okazji święta religijnego nie jest w tym kraju niczym nowym. Po raz pierwszy jednak wyruszy on na trasę z okazji święta chrześcijańskiego. „Jest to wyjątkowa okazja, aby promować kampanię harmonii i spokoju” – powiedział agencji UCA News sekretarz komisji komunikacji społecznej pakistańskiego episkopatu. Ks. Qaiser Feroz dodał również, że jest to ważny znak dla ekstremistów, którzy nie tolerują wyznawców innych religii. Podkreślił przy tym, że władze nie powinny jednak zapominać o innych ważnych sposobach promowania w kraju zgody między wyznawcami różnych religii.

Warto przypomnieć, że jedną z przyczyn zaogniania nietolerancji religijnej w Pakistanie jest istniejące tam tzw. prawo o bluźnierstwie. Jego arbitralne stosowanie stało się niestety okazją do prześladowania wielu chrześcijan.