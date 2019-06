Projekt "Tak na serio" powstał w 2014 r. w Warszawie, podczas spotkań młodzieży przy parafii księży salwatorianów na Mokotowie. Ktoś zauważył wtedy, że choć w Kościele istnieje Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, to brakuje modlitwy w intencji tych, którzy ślubowali sobie miłość i uczciwość, i tych, którzy kiedyś to zrobią. Trzy tygodnie później odbył się tam pierwszy Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa. Z czasem inicjatywę podjęły też salwatoriańskie ośrodki w innych miastach, także w Krakowie.

Szefem tegorocznej krakowskiej edycji "Tak na serio" jest ks. Łukasz Anioł SDS, który przekonuje, że tydzień ma pomóc w odkryciu, iż powołanie do małżeństwa jest darem pochodzącym od Boga. - Chcemy też towarzyszyć młodym w okresie narzeczeństwa, pokazać im, że na ten czas warto spojrzeć inaczej, niestereotypowo, a później także dbać o stałą formację małżeńską - tłumaczy.

Tydzień Modlitw za Powołanych do Małżeństwa będzie trwał w kościele rektoralnym księży salwatorianów (ul. św. Jacka 16, Kraków-Zakrzówek) i rozpocznie się w sobotę 8 czerwca o godz. 19.30 (wigilia Zesłania Ducha Świętego) adoracją Najświętszego Sakramentu. W niedzielę 9 czerwca na Mszy św. o godz. 11 małżeństwa będą mogły odnowić swoje przyrzeczenia. Od poniedziałku do soboty (10-15 czerwca) o godz. 18.30 odprawiana będzie Msza św., po której zaplanowane są konferencje. W poniedziałek dr Leszek Lachowicz opowie o naprotechnologii, we wtorek Katarzyna i Arkadiusz Aszykowie podpowiedzą, jak się kochać i kłócić, a w środę Agnieszka i Grzegorz (znani z projektu "FamilyFun by Mum") zdradzą, jak się żyje w rodzinie wielodzietnej. W czwartek Mateusz Ochman podzieli się swoim doświadczeniem przeżywania wiary w małżeństwie, w piątek Magdalena Bojanowska opowie o cierpliwości w byciu singlem, a w sobotę Tomasz Budzyński będzie mówił o wierności i przepisie na trwałą miłość. Ostatniego dnia podczas Mszy św. o godz. 18 narzeczeni będą mogli przyjąć specjalne błogosławieństwo. Tuż po Eucharystii świadectwo narzeczonych wygłoszą Weronika Jakubowska i Piotr Mroczko.

Szczegółowe informacje o inicjatywie można znaleźć na www.taknaserio.com.