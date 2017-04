Miejsca Wielkiego Czwartku dziś

Jak wyglądały wtedy Jerozolima, Wieczernik, Ogród Oliwny? To domena historyków i naszej wyobraźni. A jak to wygląda dziś?

Andrzej Macura CC-SA 4.0

Charakterystyczna złota kopuła meczetu wyznacza miejsce, gdzie niegdyś znajdowała się jerozolimska świątynia. Za nią, szaroniebieska, niepozorna i ledwo z tej perspektywy widoczna kopuła Bazyliki Grobu Pańskiego, miejsce śmierci i pogrzebu Chrystusa. W murach miasta, na prawo od nich, zamurowana dziś Złota Brama. To przez nią, albo coś, co stało w tym miejscu w tamtych czasach, Jezus najprawdopodobniej wjeżdżał do Jerozolimy. O tyle ważna w orientacji, gdyż naprzeciw niej, u podnóża stoku z którego zrobiono zdjęcie, znajduje się Ogród Oliwny.

Andrzej Macura CC-SA 4.0

Gdy odwróci się głowę nieco bardziej w lewo, widać okolice miejsca, gdzie znajduje się Wieczernik i Dom Kajfasza, w którym więziono tej nocy Jezusa. To teren w pobliżu najwyższego budynku w lewej części panoramy – Bazyliki Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny.

Andrzej Macura CC-SA 4.0

Może trudno to uwierzyć, ale tak wygląda dziś obejście Wieczernika. Niepozorna ściana po lewej to ściana sali, w której miała miejsce Ostatnia Wieczerza.