O godz. 18. 40 tego zakończyło się ostatnie z czterech spotkań Ojca Świętego z 34 biskupami chilijskimi w salonie auli Pawła VI. Na jego zakończenie papież przekazał każdemu z jego uczestników następujący list:

Drodzy bracia w biskupstwie,

Pragnę wam podziękować za przyjęcie zaproszenia, abyśmy razem mogli dokonać szczerego rozeznania w obliczu poważnych wydarzeń, które zaszkodziły komunii kościelnej i osłabiły pracę Kościoła Chile w minionych latach.

W świetle tych bolesnych wydarzeń dotyczących nadużyć wobec małoletnich, władzy i sumienia - zgłębiliśmy ich wagę, a także tragiczne konsekwencje, jakie poniosły w szczególności ofiary. Niektóre z nich osobiście serdecznie prosiłem o przebaczenie, a wy zjednoczyliście się jednomyśnie, stanowczo postanawiając naprawić wyrządzone szkody.

Dziękuję wam za pełną gotowość, za tę którą wszyscy okazali, pragnąc dołączyć i współdziałać we wszystkich zmianach i postanowieniach, jakie będziemy musieli wprowadzić w krótkim, średnim i długim okresie, niezbędnych do przywrócenia sprawiedliwości i komunii kościelnej.

Po tych dniach modlitwy i refleksji, zachęcam was do dalszego budowania Kościoła proroczego, który potrafi umieścić w centrum to co ważne: służbę swojemu Panu w głodnych, więźniach, migrantach, w wykorzystanych.

Proszę, nie zapomnijcie za mnie się modlić. Niech Jezus was błogosławi, a Najświętsza Dziewica ma was w swojej opiece.

W duchu braterstwa

Franciszek

Jak donoszą włoskie media, niewykluczone że jutro o spotkaniu z papieżem poinformują dziennikarzy chilijscy biskupi.