Portugalia: wspólna deklaracja przeciw eutanazji

Pod dokumentem wzywającym parlamentarzystów ze Zgromadzenia Republiki do odstąpienia od prób legalizacji tzw. śmierci wspomaganej podpisali się reprezentanci Kościoła katolickiego, wspólnot żydowskiej, muzułmańskiej, buddyjskiej i hinduistycznej, a także Unii Ewangelickiej, Unii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz przedstawiciel Patriarchatu Konstantynopola.

W dokumencie wskazano, że eutanazja nie jest rozwiązaniem dla osób nieuleczalnie chorych. Autorzy deklaracji podkreślili, że odpowiedzią na cierpienia chorych może być “współczująca” opieka paliatywna aż do naturalnej śmierci.

27 kwietnia reprezentowane w portugalskim parlamencie partie lewicy – socjaliści (PS) oraz Blok Lewicy (BE) – zaapelowały do prezydium Zgromadzenia Republiki do przeprowadzenia debaty nad projektami legalizacji eutanazji. Ma się ona odbyć pod koniec maja br. Według władz PS, dzięki szybszemu rozpoczęciu debaty możliwe jest przyjęcie ustawy o tzw. śmierci wspomaganej najpóźniej do lipca.

W ocenie komentatorów jednomyślność rządzących krajem socjalistów i popierających ich mniejszościowy rząd deputowanych Bloku Lewicy czyni bardzo prawdopodobnym przyjęcie prawa legalizującego w Portugalii eutanazję. Każde z tych ugrupowań wprowadziło już do parlamentu własny projekt ustawy o śmierci wspomaganej.