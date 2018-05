Jesteście życiodajnym źródłem miłosierdzia

Papież Franciszek podziękował członkom rzymskiego „Kręgu św. Piotra” – „Circolo San Pietro” za ich codzienną, wytrwałą służbę na rzecz potrzebujących. Wskazał, że są oni życiodajnym źródłem miłosierdzia. Ojciec Święty spotkał się z nimi w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego na Watykanie.

„Jesteście obliczem Kościoła, który przekracza kolejne granice, nigdy się nie zatrzymuje w swym poszukiwaniu ludzi potrzebujących, ale przede wszystkim spragnionych kogoś, kto ich wysłucha, okaże swą bliskość i solidarność” – mówił Franciszek do członków „Kręgu św. Piotra”. Wezwał ich, by nadal byli odważnymi świadkami chrześcijańskiego miłosierdzia w świecie.

- Macie przed sobą przykład wielu świętych miłosierdzia, już kanonizowanych czy beatyfikowanych. Dajcie się jednak pobudzić znakami świętości, jakie ukazuje nam Pan poprzez najpokorniejszych członków tego ludu, który «uczestniczy także w prorockiej misji Chrystusa, szerząc o Nim żywe świadectwo przede wszystkim życiem wiary i miłości» - mówił Franciszek. – Wasz apostolat jest okazją i narzędziem do tego, by odpowiedzieć na powołanie do świętości, które Pan kieruje do każdego z nas. Poprzez dzieła miłosierdzia pozwalacie, by łaska otrzymana na chrzcie przejawiała się na waszej drodze świętości, która jest owocem działania Ducha Świętego w naszym życiu.

Franciszek dziękował członkom „Circolo San Pietro” szczególnie za zbieranie we wszystkich rzymskich kościołach ofiar na papieską działalność charytatywną, zwanych „obolem św. Piotra”. Prosił ich też, by jego posługę wspierali przede wszystkim modlitwą.