Kard. Tagle: każdy kraj ma w historii rozdział migracji

Ufam, że dzięki tej akcji, nie tyle poprzez słowa, ale konkretne czyny, pokażemy co to znaczy przyjmować migrantów – mówi przewodniczący Caritas Internationalis o przypadającym w połowie czerwca globalnym tygodniu działania w ramach progamu „Dzielmy z innymi podróż” – Share the Journey. Ma on na celu wspieranie działań, począwszy od parafii, na rzecz przyjmowania, wspierania i integrowania migrantów. Jedną z propozycji jest zaproszenie migrantów na wspólny obiad. Sam program jest odpowiedzią na apel Papieża o wspieranie kultury spotkania.

Mówiąc o fenomenie migracji kard. Luis Antonio Tagle podkreśla, że każdy kraj niesie ze sobą historię migracji.

“Fenomen migracji nie jest czymś nowym, ale w naszych czasach przybrał dramatyczny wyraz poprzez liczbę wymuszonych migracji, ilość uchodźców – mówi Radiu Watykańskiemu kard. Tagle. – Papież Franciszek i Caritas Internationalis zaproponowali ten program z dwóch powodów. Pierwszy ma charakter humanitarny. Tak, migracja to pewne zjawisko, idea, pojęcie, ale u podstaw tego leży fakt, że migrantami są ludzie. Aby więc nadać temu zjawisku ludzkie oblicze, musimy migrantów przyjmować. Druga przyczyna ma charakter religijny. W Biblii, Naród Izraela był złożony z uchodźców, migrantów z Egiptu. Pan zaopiekował się tym biednym ludem i poprowadził go do wolności, a Jezus Chrystus sam identyfikował się z migrantami, z obcokrajowcami.”

Filipiński hierarcha przyznał, że fenomen migracji nie jest czymś łatwym. Aby lepiej go zrozumieć trzeba najpierw zwrócić uwagę na złożoność tego zjawiska, a następnie zbliżyć się do migrantów, gdyż usłyszane historie ich życia często otwierają nasze oczy. Wszystkie kraje świata bowiem mają w swej historii rodział migracji i nie wolno o tym zapominać.

Caritas Internationalis inicjuje dziś promocję nowej kampanii „Globalny tydzień działania”, mającej na celu zachęcenie wspólnot katolickich, i nie tylko, do wspólnej drogi z migrantami i uchodźcami. Kampania potrwa od 17 do 24 czerwca.