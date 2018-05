Kard. Pell stanie przed sądem

Kard. Pell, były arcybiskup Melbourne, stał ostatnio na czele watykańskiego Sekretariatu Ekonomicznego. Powrócił do Australii, by oczyścić się ze stawianych mu zarzutów. Przez cały bowiem czas podkreśla, że są one fałszywe, a on sam jest niewinny.

Watykańskie Biuro Prasowe wydało oświadczenie, w którym podano, że Stolica Apostolska przyjęła do wiadomości orzeczenie australijskich władz sądowniczych. Przypomina się zarazem, że przed rokiem Papież udzielił kard. Pellowi urlopu, aby mógł się bronić przed stawianymi mu zarzutami. Ta dyspozycja nadal pozostaje w mocy – czytamy w watykańskim komunikacie.