Indonezja prosi Watykan o pomoc. W sprawie oleju

W styczniu br. Parlament Europejski zdecydował o wycofaniu oleju palmowego do 2021 r. Ma to na celu m.in. przeciwdziałanie deforestacji, co ma duże znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi. Decyzja spotkała się z protestami w Indonezji i Malezji, które są największymi producentami oleju palmowego.