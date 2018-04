Ponad 10 tys. osób zadeklarowało udział w akcji Różaniec na Wybrzeżu, która odbędzie się w przyszłą niedzielę w Wielkiej Brytanii. Wzdłuż linii brzegowej Anglii, Szkocji i Walii, jak i na rozlicznych mniejszych wyspach wyznaczonych zostało 247 miejsc, gdzie spotkają się wierni. Jak mówi jeden z organizatorów, liczba uczestników stale rośnie.

“Niedawno – piszą organizatorzy – wierni z Polski i Irlandii odpowiedzieli na to, co odczuwają jako poruszenie Ducha Świętego, aby zgromadzić się na granicach swoich państw i modlić do Jezusa o odnowę wiary i poszanowanie dla ludzkiego życia, przez potężne wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej”.

Swoje błogosławieństwo dla akcji przesłał Papież Franciszek. Przedsięwzięcie otrzymało także ogromną aprobatę ze strony brytyjskiej hierarchii. Poparł je prymas Anglii i Walii, kard. Vincent Nichols, a co najmniej dziewięciu biskupów weźmie w nim bezpośredni udział. Wydarzenie to zostało zaplanowane w 50. rocznicę legalizacji aborcji w tym kraju.