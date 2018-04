Kard. Tauran: apel o wolność religijną

Z tygodniową wizytą w Arabii Saudyjskiej przebywa kard. Jean-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Kraj ten odgrywa bardzo ważną rolę we współczesnym świecie, nie tylko ze względu na swe ogromne zasoby finansowe, ale także z powodu swej pozycji w świecie muzułmańskim. Sunnicka Arabia Saudyjska jest bowiem głównym ogniwem konfliktu z szyitami, których najważniejszym reprezentantem jest Iran. Swoje konsekwencje znajduje to między innymi w Syrii. Ponadto Arabia Saudyjska od wielu lat jest oskarżana o finansowanie skrajnych nurtów islamu, przez co przyczynia się do jego radykalizacji w świecie.

Do tej pory najważniejszym punktem wizyty kard. Taurana w Arabii Saudyjskiej było spotkanie z sekretarzem generalnym Światowej Ligi Muzułmańskiej, szejkiem Muhammadem Abdulem Karimem Al-Issą. Rozmawiając z nim, przedstawiciel Watykanu stwierdził, że dziś w świecie mamy do czynienia nie tyle ze starciem cywilizacji, co z ignorancją i radykalizmem. Francuski purpurat podkreślił, że fundamentalistom i ekstremistom brak solidnego i mądrego zrozumienia, czym jest religia.

W obecności saudyjskiego dostojnika kard. Tauran wystąpił też w obronie wolności religijnej. Podkreślił, że religię można proponować, ale nie narzucać. Można ją przyjąć, ale wolno też ją odrzucić. Szef watykańskiej dykasterii podkreślił, że wszystkie wyznania powinny być traktowane w ten sam sposób, bez dyskryminacji. „Nie twierdzimy, że wszystkie religie są równe, ale że wszyscy wierzący, jako ludzie szukający Boga, jak również wszyscy ludzie dobrej woli nie należący do żadnej religii, mają równą godność” – dodał kard. Tauran.