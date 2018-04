Syria: muzułmanie znów przybywają do klasztoru Mar Musa

Odradza się syryjskokatolicki klasztor Mar Musa koło Nebeku, 80 km na północ od Damaszku. Odwiedzają go głównie muzułmanie.

Wprawdzie „napływ gości nie wrócił do poziomu sprzed wojny”, która wybuchła w Syrii w 2011 r., ale „zwłaszcza w piątki wiele osób, szczególnie wyznawców islamu, odwiedza klasztor” - Duże i małe grupy przybywają, by się modlić, medytować, odpocząć w miejscu skłaniającym do refleksji i kontemplacji - mówi br. Dżihad Youssef, jeden z pięciu zakonników, tworzących dziś wspólnotę odnowioną przez o. Paolo Dall’Oglio, włoskiego jezuitę, który został porwany w 2013 r. i którego dalszy los wciąż jest nieznany.

O. Dall'Oglio przez wiele lat pracował na rzecz dialogu między chrześcijaństwem i islamem. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, w górach na północ od Damaszku odbudował założony w VI wieku klasztor św. Mojżesza Abisyńskiego (Deir Mar Musa al-Habashi) i założył wspólnotę al-Khalil, działającą na rzecz dialogu międzyreligijnego. Został porwany 29 czerwca 2013 r. Dzień wcześniej wziął udział w Er-Rakka, spotkaniu zorganizowanym przez tamtejszych studentów, na którym apelował o wolność, jedność oraz poszanowanie kultury Syrii i jej mieszkańców.

Pomimo wojny, w okolicy Mar Musa panuje spokój. Ale z powodu walk sytuacja bytowa mieszkańców bywa dramatyczna. Dlatego zakonnicy np. współpracują z lokalnym szpitalem, aby pomóc mu z zaopatrzeniu w nowoczesne urządzenia medyczne, a także świadczą pomoc humanitarną ubogim, szczególnie chrześcijanom z Nebeku (An-Nabk) i uchodźcom z Al-Karjatajn.