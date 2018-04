Polska ma przyjmować migrantów

Zdaniem jezuickiego islamologa warunkiem migracji powinna być integracja, a do niej trzeba się przygotować poprzez poznanie języka oraz zaakceptowanie norm i zwyczajów danego kraju. Przyznał on również, że w masie przybywających do Europy migrantów są też ekstremiści i osoby, które się nie zintegrują.

Polska powinna przyjmować imigrantów, stawiając im jednak wymagania. Powinni na przykład nauczyć się języka polskiego, zanim się tam osiedlą, a nie dopiero po przyjeździe – uważa ks. prof. Samir Khalil Samir SJ, egipski jezuita i islamolog, do niedawna wieloletni profesor Papieskiego Instytutu Wschodniego. W rozmowie z Olivierem Baultem dla portalu reinformation.tv stwierdził on m.in., że systematyczne odrzucanie migrantów jest nieludzkie, ponieważ ludzie ci nie są odpowiedzialni za katastrofę, której doświadczają. Podstawą powinno być jednak przyjęcie norm kraju, w którym chcą się osiedlić.

Zdaniem ks. Samira na tym polu są popełniane poważne błędy. Migranci powinni przygotowywać się do integracji jeszcze przed przyjazdem. Ambasady krajów europejskich, podobnie jak amerykańska, powinna weryfikować na miejscu kandydatów do imigracji. To nie może się odbywać na granicy – dodaje egipski jezuita. Od muzułmańskich przybyszów trzeba się domagać zaakceptowania na przykład wszystkich artykułów powszechnej deklaracji praw człowieka. Niezbędna jest również kontrola meczetów, co ma miejsce we wszystkich krajach islamskich. Nauki w meczetach powinny być głoszone w języku danego kraju.

Istotnym elementem w podejściu do wspólnoty muzułmańskiej w Europie powinien być również zakaz finasowania meczetów ze środków zagranicznych. Bardzo często pieniądze pochodzą bowiem z Arabii Saudyjskiej. „A wszyscy wiedzą, również w świecie muzułmańskim, że jest to kraj o tendencjach radykalnych i fanatycznych. Arabia finansuje islam w wielu krajach i posyła tam swoich imamów, których opłaca i wspiera” – mówi ks. Samir.