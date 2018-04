WCM od Ducha

Już w gimnazjum włączyła się w wolontariat w szkole dla dzieci niewidzących i słabowidzących w Rabce, a później także w Szlachetną Paczkę. Gdy było już wiadomo, że w 2016 r. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie, Justyna Majchrzak wiedziała, że chce wziąć w nich udział, ale nie spodziewała się, że wszystko zostało już starannie zaplanowane. Na górze. W 2014 r. skończyła 18 lat i niebawem, dwa miesiące przed maturą, dostała SMS od znajomego księdza, który zapraszał ją na ŚDM-owe spotkanie organizacyjne. – Gdy przyszłam, okazało się, że zadania są już rozdzielone, a ja mam być szefową wolontariatu w Rabce. Poczułam się doceniona, choć byłam też zła, że nikt nie zapytał mnie o zdanie, bo przecież matura, studia... Nie byłam pewna, czy dam radę – wspomina.

Ostatecznie, we współpracy z Justyną Czyszczoń, katechetką zaangażowaną w życie obu rabczańskich parafii, zarządzała setką młodych ludzi. Po ŚDM, gdy emocje i zmęczenie opadły, było jasne, że szkoda byłoby zmarnować potencjał drzemiący w młodzieży i trzeba coś wymyślić. Co prawda ze 100 osób zostało tylko 30 gotowych zakasać rękawy, ale było z kim zacząć. W efekcie powstał Wolontariat Codziennego Miłosierdzia (WCM).

Justyna wiedziała, że aby zaczął on przynosić owoce, trzeba przede wszystkim postawić na integrację młodzieży i dbać o przyjaźń młodych z Jezusem. Zaczęła więc z drugą Justyną organizować dla nich comiesięczne spotkania formacyjne, ewangelizacyjne, Msze św., dni skupienia. Wszystko to jest możliwe dzięki dobrej współpracy z parafiami św. Teresy i św. Marii Magdaleny w Rabce. Młodzi pod wodzą Justyny biorą też udział w rabczańskim Orszaku Trzech Króli, Drodze Krzyżowej ulicami miasta oraz na różne sposoby pomagają podopiecznym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (oddział w Rabce) i parafii św. Marii Magdaleny (od 1991 r. działa tam grupa „Muminków”).

– Justyna to wspaniała osoba. Gdyby nie ona, nie wiadomo, co byłoby z wolontariatem po ŚDM. Potrafi zachęcić innych do działania, a gdy trzeba, to po swojemu „pozytywnie przymusić”. Przez to wszystko jednoczy mieszkańców Rabki – komentuje ks. Dariusz Pacuła, proboszcz parafii św. Teresy w Rabce, i przekonuje, że dziewczyna w pełni zasłużyła na Nagrodę Metropolity Krakowskiego „Młodość – projekt życia”. – Wiedziałam, że zostałam zgłoszona do tego wyróżnienia, ale do ostatniej chwili, do wejścia na scenę w Tauron Arenie podczas koncertu w rocznicę ŚDM, nie wiedziałam, że dostanę nagrodę w kategorii indywidualnej – przyznaje J. Majchrzak i dodaje, że w jej odczuciu na tę statuetkę jeszcze bardziej zapracowała J. Czyszczoń. – To dzięki niej jestem teraz taka, jaka jestem. To ona cały czas mobilizuje mnie do działania. Wspiera mnie również rodzina, której bardzo za to dziękuję – podkreśla Justyna.

Wszystkie wolontariaty, jakie podejmowała i nadal podejmuje, sprawiły też, że z nieśmiałej dziewczynki stała się odważną dziewczyną, z głową pełną pomysłów. Kończy właśnie trzeci rok studiów, a od niedawna pracuje, prowadząc dogoterapię dla dzieci niepełnosprawnych. – Przez wszystkie lata zdarzały się kryzysy, jednak moja młodzież za każdym razem pokazywała mi, że mnie potrzebuje. Ona nadaje sens mojemu życiu – opowiada J. Majchrzak. – Ale to Duch Święty jest moim Mistrzem i najlepszym życiowym partnerem. Zawsze gdy brakuje mi inspiracji, modlę się i przychodzi natchnienie – uśmiecha się dziewczyna.

Druga edycja Nagrody Metropolity Krakowskiego „Młodość – projekt życia” zostanie ogłoszona w maju, ale już dziś warto zacząć szukać młodych ludzi, którzy prowadzą w swojej parafii dzieła charytatywne czy ewangelizacyjne. Kandydatów przedstawi metropolicie powołana niedawno Rada Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Statuetki zostaną wręczone 22 września, podczas spotkania młodzieży archidiecezji krakowskiej. O szczegółach napiszemy niebawem.