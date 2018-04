Duchowa ekologia

Ks. Rafał Starkowicz: W jaki sposób zaangażował się Pan w organizację „Słowa na plaży”?

Janusz Długoński: Od lat współpracuję z Fundacją „Słowo”. Kiedy 3 lata temu planowano pierwszą edycję „Słowa na plaży”, zaproszono mnie na spotkanie. Od razu poczułem, że jest to dla mnie wydarzenie priorytetowe. Głoszenie słowa Bożego jest jednym z podstawowych zadań ludzi, którzy poznali Chrystusa.

Dlaczego właśnie na plaży?

Plaża to miejsce wyjątkowe i symboliczne zarazem. Jezus też z łodzi głosił słowo do ludzi zgromadzonych na brzegu. Apostołowie podróżowali statkami, żeby ewangelizować ludy w basenie Morza Śródziemnego. Gromadzimy się u stóp wielkiego, królującego nad Gdynią krzyża na Kamiennej Górze. Chcemy także, by nasz namiot był tak oznakowany, aby był widoczny nawet ze stojących na redzie statków. Poza tym to wejście ze słowem Bożym w przestrzeń publiczną, gdzie gdynianie chętnie spędzają czas.

Macie zamiar ich ewangelizować?

Tak jak w ubiegłych latach, będziemy rozdawać im specjalnie przygotowane ulotki. W tym roku jest na nich instrukcja, jak żyć zdrowo pod względem duchowym. Dzisiaj człowiek zwraca uwagę na to, co je, jak spędza czas. Wszystko ma być zdrowe. Tymczasem niezwykle często odrywamy się od Boga, który jest fundamentem zdrowia duszy. A On jest w stanie wszystko w życiu właściwie poukładać. Człowiek jest stworzony przez Boga, Bóg stworzył jego naturę. Można się więc pokusić o to, by powrót do Niego nazwać duchową ekologią.

Ale program spotkania to przecież nie tylko ewangelizacja „przypadkowych” przechodniów...

Mamy trzy bloki poświęcone czytaniu Pisma Świętego. Podczas pierwszego słowo Boże czytają goście honorowi, drugi to blok familijny, trzeci – młodzieżowy. Czwarty jest blokiem koncertowym, ale ściśle nawiązuje do słowa Bożego. Zabrzmią w nim przeplatane świadectwami pieśni uwielbienia. Do tej pory na gdyńskiej plaży występowali już Wyrwani z Niewoli oraz raper Tau. W tym roku wystąpi Anatom. To również chrześcijański raper. Ponadto w czasie bloku rodzinnego wystąpi Agape – świetny zespół z Żukowa. A pomiędzy blokami proponujemy uczestnikom naukę tańca uwielbienia.

Zapowiadacie, że Biblię czytać będą także ważne osobistości Wybrzeża.

Zapraszamy osoby działające w przestrzeni publicznej, które swoje poglądy określają jako katolickie. Mogą pokazać, że w praktyce są konsekwentne. To politycy, samorządowcy, pracodawcy, czy liderzy organizacji gospodarczych, ludzie mediów, utożsamiający się z katolicyzmem i jego zasadami.