Watykan przeciwko korzystaniu z „robotów zabójców”

Stolica Apostolska przestrzega przed korzystaniem z automatycznych systemów uzbrojenia, tak zwanych „robotów zabójców”, które w odróżnieniu od dronów nie są sterowane na odległość przez człowieka, lecz podejmują decyzje samodzielnie na podstawie zadanych im algorytmów. W ten sposób wojna staje się jeszcze bardziej nieludzka – powiedział w Genewie abp Ivan Jurković.

Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ uczestniczył w międzyrządowych konsultacjach na temat automatycznych systemów uzbrojenia. Podkreślił on, że każde użycie broni mogącej zadać śmierć człowiekowi wymaga odpowiedniego rozeznania i nie może być powierzone maszynie, która nie potrafi podejmować decyzji o charakterze moralnym. Dodał on, że sam pomysł, by prowadzenie wojny powierzać maszynom świadczy o słabnącym zaufaniu do człowieka. Pokazuje też, że w takiej sytuacji jeszcze bardziej trzeba dążyć do rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu i współpracy.