Surwiwal czy medytacja?

Niedawno na naszych łamach zapowiadaliśmy Festiwal Życia, który od 2 do 8 lipca po raz pierwszy odbędzie się w Kokotku. Przypomnijmy: to wielkie spotkanie dla młodzieży, jakiego na Śląsku jeszcze nie było! Przyjeżdżać mogą grupy z parafii, ale też klasy szkolne, stowarzyszenia młodzieżowe czy harcerze. Spodziewanych jest 2000 osób. Przez tydzień będą modlić się i bawić na terenach przy Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA. Do dyspozycji będzie potężny namiot, mogący pomieścić wszystkich zgromadzonych, a także pole namiotowe oraz – co podkreślają organizatorzy – aż 300 pryszniców. Na stronie www.festiwalzycia.pl ruszyła już rejestracja na to wydarzenie.

W programie oprócz Mszy Świętych, nabożeństw, koncertów oraz konferencji z ciekawymi i znanymi ludźmi zaplanowano też czterodniowe warsztaty. Odpowiedzialne za ich przygotowanie było Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży diecezji gliwickiej. Powstało kilkadziesiąt propozycji, a wybór jest ogromny!

Wybierz dla siebie

– Szukając tematów na warsztaty, dbaliśmy o całościowy rozwój młodego człowieka. Czyjś wybór w danym momencie zostanie podyktowany potrzebami duchowymi, ktoś inny będzie chciał odkrywać swoje pasje sportowe, językowe, artystyczne, taneczne, teatralne czy muzyczne – wyjaśnia ks. Marcin Paś, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

W pierwszej grupie znajdą się takie propozycje jak modlitwa karmelitańska, medytacja biblijna, muzyka gospel, pieśni uwielbienia, pantomima ewangelizacyjna czy zajęcia z psychologii, asertywności i przeżywania emocji. Z kolei szukający rozrywki dla ciała mogą wybierać między innymi z warsztatów bębniarskich, cyrkowych, dekupażu i zdobienia świec, fotograficznych, majsterkowania, musztry i militariów, rękodzielnictwa ludowego, pierwszej pomocy, a nawet surwiwalu, wodzirejstwa czy mechaniki rowerowej.

− Chcemy być jak najbardziej otwarci na potrzeby młodych, akcentując, że festiwal jest adresowany zwłaszcza do studentów i młodzieży pracującej do 35. roku życia – zaznacza ks. Marcin Paś. – Sami jesteśmy ciekawi, które warsztaty będą najbardziej oblegane: bębniarskie, surwiwalowe, a może właśnie odnoszące się do kwestii duchowych – zastanawia się.

Jak dodaje Michał Michalik z DDM, który angażował się w przygotowanie propozycji warsztatów, to Festiwal Życia, więc trzeba zachować równowagę między ciałem a duchem, żeby nie pomylić tego wydarzenia ze zwykłymi koloniami.

Radość i głębia

Zajęcia będą prowadzone w bardzo zróżnicowanych liczebnie grupach, w zależności od charakteru zagadnienia i możliwości prowadzącego. – Są warsztaty, w których będzie mogło wziąć udział tylko 15 osób, w przypadku innych będzie to 50. Inaczej wygląda to w przypadku prac manualnych, a inaczej w przypadku wykładów czy dyskusji – tłumaczy Michał Michalik. Wskazuje, że zasada jest prosta – kto pierwszy, ten lepszy!

Dla tych, którzy nie wybiorą nic dla siebie lub nie dostaną się na konkretne warsztaty, będą przeznaczone panele dyskusyjne (prowadzone przez Klub Jagielloński z Krakowa) lub filmowe – każdego dnia na inny temat. Będzie na przykład o zaangażowaniu społecznym i politycznym młodych ludzi, ale nadarzy się też okazja do zadania trudnych i kontrowersyjnych pytań dotyczących wiary pod hasłem „Zagnij księdza”.

– Całość festiwalu ma przede wszystkim duchową dynamikę, program opiera się na Księdze Jozuego. Idąc razem z Izraelem, odkrywamy chrzest, pokutę, Eucharystię. Będą pomagali nam w tym zaproszeni biskupi oraz generał ojców oblatów z Rzymu, a także świeccy, których życie mocno doświadczyło: Ania Golędzinowska, Jasiek Mela czy Litza.

To będzie eksplozja radości, ale i duchowego pójścia na głębię – zapowiada ks. Marcin Paś.