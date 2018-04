Taniec Wielkanocny w Warszawie

Wolontariat Misyjny Salvator kolejny raz organizuje ewangelizacyjną akcję, której celem jest wytańczenie radości ze Zmartwychwstania Pańskiego. Symboliczna data – Niedziela Miłosierdzia, jest okazją, aby przypomnieć światu, że Chrystus pokonał śmierć. W takim dniu nie może zabraknąć wspólnego tańca, m.in. do autorskiego układu tanecznego do piosenki zespołu TGD „Uratowani”. Nie zabraknie też śpiewu oraz modlitwy. Młodzi zapraszają całe rodziny, studentów oraz turystów, do włączenia się w to dzieło. Niech będzie nas jak najwięcej!