Kard. Tagle: Małe gesty mogą dokonać rzeczy niezwykłych

Apel przewodniczącego Caritas Internationalis do wszystkich ludzi dobrej woli w przesłaniu z okazji Świąt Wielkanocnych.

Zapraszam wszystkich do zjednoczenia z nami w czynieniu małych gestów współczucia wobec migrantów, których spotykamy na naszej codzinnej drodze życia i do zobaczenia Jezusa w nich i w sobie samych – z tym apelem zwrócił się do wszystkich ludzi dobrej woli przewodniczący Caritas Internationalis w przesłaniu z okazji Świąt Wielkanocnych.

Kard. Luis Antonio Tagle zachęcił, aby na wzór Chrystusa zmartwychwstałego odrzucić kamienie, które blokują serca i wyobraźnię i wyruszyć w drogę z tymi, którzy są najbardziej bezbronni, z migrantami. Przypomniał, że wystarczą małe gesty, ująć czyjąś dłoń, a wtedy stają się one bardzo znaczące i dotykają różnych sfer ludzkiej egzystencji. Dla tych, którzy czują się samotni będzie to gest solidarności; dla zranionych – znak uzdrawiania; dla zagubionych – symbol prowadzenia; dla osób, którym wydaje się, że nikt się nimi nie interesuje – znak przyjaźni. „Nie trzeba robić rzeczy nadzwyczajnych i wyjątkowych – pisze filipiński purpurat – aby zmienić czyjeś życie. Małe, zwyczajne gesty, jeżeli są szczere, naznaczone współczuciem i zrozumieniem, mogą dokonywać rzeczy niezwykłych”.

Na zakończenie kard. Luis Antonio Tagle zachęcił także do włączenia się w międzynarodową kampanię podejmowaną w ramach programu „Dzielmy z innymi podróż” i zaproszenia na posiłek migrantów, by w ten sposób uświadamiać sobie, że tworzymy jedną rodziną i wzajemnie siebie potrzebujemy.