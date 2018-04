Pan Zmartwychwstał! Alleluja!

W tym roku biskup Krzysztof Nitkiewicz przewodniczył uroczystej procesji rezurekcyjnej i Mszy św. o Zmartwychwstaniu Pańskim w parafii Strzegom.

W wielkanocnej uroczystości wzięli udział parafianie, druhowie strażacy, miejscowy proboszcz ks. kan. Krzysztof Lechowicz oraz kapłani.

Uroczystość rozpoczęła procesja rezurekcyjna, która jest wyrazem radości, jaką przeżywa Kościół z faktu zmartwychwstania Chrystusa.

– Uczestnictwo w procesji rezurekcyjnej i nasza posługa strażacka podczas całego Triduum Paschalnego to zaszczyt i wyróżnienie. To wrosło w naszą kulturę, strażackie i rodzinne obyczaje. W naszej rodzinie na poranną Mszę idziemy wszyscy, by potem wspólnie zjeść wielkanocne śniadanie – podkreślał pan Zbigniew, jeden z parafian z Strzegomia.

Po procesji wspólnie modlono się podczas uroczystej Mszy św. Zmartwychwstania Pańskiego.

- Atmosfera Świąt Wielkanocnych różni się od Bożego Narodzenia. Trudno o uśmiechy, gdy ktoś został brutalnie zamordowany i pochowany w grobie, przy którym czuwa straż. A jeśli mimo to Chrystus trzeciego dnia powstał z martwych i odniósł zwycięstwo nad całym systemem administracyjno-religijnym, który chciał Go wyeliminować, to nic nie powinno pozostać takie samo jak dotąd. Trzeba zrobić tylko jedną rzecz: zweryfikować swoje ambicje i cele, postawić na Chrystusa i głosić razem z apostołami, że nie ma w żadnym innym zbawienia. Nie możemy uczynić nic ważniejszego dla siebie i innych. Tylko to naprawdę się liczy, a nie zajączki z czekolady, czy banalne życzenia, które pasują do każdej pory roku – podkreślał podczas homilii bp K. Nitkiewicz.

- Zmartwychwstanie Pana Jezusa zmieniło bieg historii i losy narodów. Ukształtowało nowe, piękniejsze człowieczeństwo oraz cywilizację chrześcijańską, która przewyższa wszystkie inne. Nie dajmy się więc wepchnąć do żadnego grobu wybudowanego według jakiejś neopogańskiej ideologii, który ktoś opieczętuje i postawi przed nim straż. Co z tego, że będzie wygodnie jeśli zabraknie życia godnego człowieka. Kiedy przed laty jeździłem służbowo do Kairu, widziałem cmentarze zamieszkałe przez ubogich ludzi. Całe osiedla. Żyli dosłownie w grobach, do których doprowadzony był prąd i kanalizacja. Żywi obcowali ze śmiercią. My również zakończymy kiedyś ziemską egzystencję. Jednak od chwili chrztu jesteśmy złączeni z Jezusem i przez to prawdziwie wolni z perspektywą nieśmiertelności. Czy potrafimy się z tego cieszyć i zgodnie z tym kształtować nasze postępowanie? – mówił kaznodzieja.

Na zakończenie Eucharystii biskup Krzysztof Nitkiewicz złożył zebranym wielkanocne życzenia i podziękował za wspólną modlitwę. Po czym udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa na wielkanocne świętowanie.