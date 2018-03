Francja: 4 tys. dorosłych przyjmie chrzest

22 proc. proszących o chrzest nie należało wcześniej do żadnej religii.

Ponad 4 tys. dorosłych Francuzów przyjmie w tym roku chrzest podczas liturgii Wigilii Paschalnej. Ponad połowa z nich pochodzi z rodzin chrześcijańskich. Pokazuje to, że tak wielka liczba chrztów to nie tylko przejaw ewangelizacyjnego dynamizmu francuskiego Kościoła, ale również świadectwo zaniedbań w rodzinach, które w jakiejś mierze utożsamiają się z katolicyzmem, lecz nie zatroszczyły się o sakramentalną inicjację swych dzieci.

22 proc. proszących o chrzest nie należało wcześniej do żadnej religii. 7 proc. to muzułmanie. Pod względem wiekowym, największą grupę stanowią młodzi – niemal 60 proc. Z obserwacji krajowego biura ds. katechizacji i katechumenatu wynika ponadto, że coraz częściej proszą o chrzest ludzie, którzy doświadczają w swym życiu różnego rodzaju kryzysowych sytuacji. Chodzi tu zarówno o problemy materialne, jak afektywne, psychiczne czy kulturowe. W związku z tym Kościół we Francji pracuje nad przygotowaniem specjalnego katechumenatu dla migrantów oraz dla osób z problemami psychologicznymi.