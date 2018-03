Tradycyjnie już w Wielki Piątek w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej sprawowane było nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w którym wzięły udział tłumy wiernych. Homilię przy stacji „U Piłata” wygłosił abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski zauważył, że dobrze ukształtowane sumienie nie tylko mówi nam, co jest dobre, a co złe, ale również co mamy czynić, a czego unikać. „Jeżeli chcemy się ocalić, drodzy siostry i bracia, i to jest nauka płynąca z tej postawy piłatowej, którą dzisiaj rozważamy, jeżeli chcemy ocalić nasze człowieczeństwo, to za wszelką cenę musimy stać na straży własnego sumienia” - powiedział abp Jędraszewski.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest jednym z najważniejszych ośrodków kultu pasyjno-maryjnego w Polsce. Jego fundatorami była w XVII w. rodzina Zebrzydowskich. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej połączone z misteriami po raz pierwszy zostało tam odprawione około 1608 roku.