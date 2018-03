Papież dodał im odwagi

Na zakończenie watykańskich obchodów Niedzieli Palmowej Ojciec Święty otrzymał dokument młodych, który jest wynikiem tygodniowej pracy uczestników przedsynodalnego spotkania młodzieży z całego świata, jakie właśnie zakończyło się w Rzymie. Wręczył go Ojcu Świętemu przedstawiciel Panamy, bo właśnie w tym kraju odbędą się przyszłoroczne Światowe Dni Młodzieży. Podziękował on Franciszkowi za zaproszenie młodych do przedsynodalnej konsultacji i za dodanie im odwagi do odważnego wypowiadania się na ważkie dla nich tematy.

„Dziękujemy za zaproszenie. W naszej pracy dla młodzieży przeżyliśmy czas komunii niezależnie od kultury i wyznawanej wiary. W tym dokumencie, bardziej niż słowa, powierzamy ci nasze życie i najgłębsze pragnienia naszego serca – mówił do Franciszka przedstawiciel Panamy. – Ufając, że Kościół nadal będzie słuchał głosu młodych mamy nadzieję, iż ten dokument wesprze pracę naszych biskupów oraz całego ludu Bożego w tym procesie synodalnym. Kościół i ty Ojcze Święty z pewnością możecie liczyć na naszą modlitwę”.

Przedsynodalny dokument młodych zostanie włączony do Instrumentum laboris, które przed październikowym Synodem Biskupów o młodzieży i powołaniach otrzymają jego uczestnicy. Dwunastostronicowy dokument składa się z trzech części. Pierwsza poświęcona jest wyzwaniom i możliwościom, jakie stoją przed współczesną młodzieżą; druga mówi o wierze i powołaniu, rozeznawaniu i towarzyszeniu młodym; a trzecia o formacyjnych i duszpasterskich działaniach Kościoła.