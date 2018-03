Dzień Postu i Modlitwy za Misjonarzy Męczenników

Wskazuje na to abp Giampietro Dal Toso przy okazji obchodzonego dziś we wszystkich diecezjach świata Dnia Postu i Modlitwy za Współczesnych Misjonarzy Męczenników. Obchodzony on jest od 1993 r. Sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, której podlegają tereny misyjne, zauważa, że na datę wspomnienia misyjnej ofiary życia celowo wybrano rocznicę męczeńskiej śmierci abp. Oscara Ornulfo Romero z Salwadoru, który został zastrzelony w czasie odprawiania Mszy 24 marca 1980 roku. .

Tylko w ubiegłym roku na całym świecie zamordowano 23 pracowników duszpasterskich: 13 księży, brata zakonnego, siostrę zakonną i osiem osób świeckich, w tym polską wolontariuszkę Helenę Kmieć. Do tej liczby należy dodać jeszcze 424 osoby zaangażowane w duszpasterstwo, w tym pięciu biskupów, którzy zginęli w czasie pełnienia swej posługi od początku 2000 r.