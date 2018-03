Młodzi chcą wyraźnego głoszenia Ewangelii

ks. Roman Tomaszczuk /Foto Gosc Wiara

Aby przyciągnąć młodych do wiary, nie trzeba dostosowywać się do świata. Należy żyć radykalniej wiarą w Kościele. Chodzi o to, aby mieć taką młodzież, która klęka przed Chrystusem nie dlatego, że wygrała jakąś dyskusję czy chce wywołać konfrontację, ale dlatego, że doświadczyła, iż Jezus jest Zbawicielem