Z wizytą ad limina przebywa Episkopat Pakistanu. Dziś biskupi zostali przyjęci przez Papieża. Ojca Świętego interesowała przede wszystkim dramatyczna sytuacja tamtejszych chrześcijan, coraz większa dyskryminacja. Mówi abp Joseph Coutts, metropolita Karaczi.

„Papież chciał, byśmy mu opowiedzieli o negatywnych rzeczach, które dzieją się w Pakistanie, o terroryzmie i tym podobnych sprawach. Jest tym bardzo przejęty. Było to widać na jego twarzy. Chciał wiedzieć, jak sobie z tym radzimy. Opowiedzieliśmy mu o tym, o licznych wyzwaniach, przed którymi stoimy jako Kościół. Ale jest też w nas dużo nadziei. Nasz wkład w życie naszego kraju, w jego rozwój jest naprawdę wielki. Podobnie jak w innych krajach Azji południowej. Czynimy to przede wszystkim poprzez edukację, nasze szpitale i całą służbę zdrowia. Mamy dobrze rozwiniętą sieć organizacji charytatywnych. Pracujemy z niepełnosprawnymi, z narkomanami. Również w ten sposób świadczymy o naszej wierze, pokazujemy, co to znaczy być chrześcijaninem w niechrześcijańskim środowisku. Nasze instytucje są otwarte na wszystkich. We wszystkim, co robimy nie ograniczamy się jedynie do chrześcijan” – powiedział Radiu Watykańskiemu abp Coutts.