Wielkanoc z cudzoziemcem

Andrzej Kerner /Foto Gość Wielkanocne stoły w naszym regionie są zwykle pełne pyszności. Warto sprawić, by spróbowały ich też osoby z innych krajów Śladem „Wigilii bez granic” Instytut Myśli Schumana wspólnie z Caritas Polska zachęca do „Wielkanocy bez granic”, czyli zaproszenia obcokrajowca do spędzenia niewielkiej części świąt wspólnie. Zaś przybyszów z innych krajów, którzy tu studiują bądź pracują, do wybrania się do polskich rodzin podczas świąt, wykorzystując przerwę w zajęciach na uczelni czy w pracy.

- Pomysł polega na zaproszeniu w trakcie świąt Wielkiej Nocy przez polskie rodziny przebywających w tym czasie w Polsce cudzoziemców, na jeden z wielkanocnych posiłków. Może to być śniadanie wielkanocne, obiad wielkanocny lub inny posiłek świąteczny (1 lub 2 kwietnia 2018). Ma to służyć budowaniu relacji między Polakami i cudzoziemcami. Dobre, osobiste relacje pomogą cudzoziemcom poznać naszą kulturę, tradycję i wiarę chrześcijańską, pomogą stopniowo wrastać danej osobie w kulturę otaczającego ją społeczeństwa – przedstawiają pomysł jego inicjatorzy.

Karia Grytz-Jurkowska /Foto Gość Opolszczyzna z pewnością ma się czym pochwalić - są to np. przepiękne, robione np. jak na zdjęciu na konkursie Opolskiej Kroszonki w Opolu, ale także w domach kroszonki Inicjatywa powstała po bardzo pozytywnej reakcji polskich rodzin i cudzoziemców na projekt „Wigilia bez granic” – polegający na zaproszeniu cudzoziemców na Wigilię Bożego Narodzenia, w którym wzięło udział ok. 3 tysięcy Polaków i cudzoziemców.

W grudniu ubiegłego roku, przed Bożym Narodzeniem projekt "Wigilii bez granic" zainicjowany został także na Opolszczyźnie, zwłaszcza, że na opolskich uczelniach studiuje spora grupa obcokrajowców, niemało jest też przybyszów zza granicy zatrudnionych w naszym regionie. Nie każdy z nich wraca na święta do domu. Stąd zachęta do pokazania im naszych zwyczajów, sposobu świętowania.

Jedni i drudzy mogą znaleźć szczegóły i wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.WielkanocBezGranic.com.

Można tam zgłosić preferencje, kogo chce się przyjąć (np. ze względu na znajomość języka, czy pojedynczą osobę czy więcej, płeć). Instytut Myśli Schumana zachęca też wolontariuszy, którzy chcieliby się włączyć w organizację tego dzieła (koordynacja, kontaktowanie stron, kwestie praktyczne). Cudzoziemcy i polskie rodziny chętne do wzięcia udziału w „Wielkanocy bez granic” będą mogły się też spotkać przed Wielkanocą, by się poznać.

Projekt ten nie ogranicza się tylko do spotkania przy okazji świąt, ale daje możliwość regularnych spotkań obu stron przez cały rok dla rozwijania powstałych relacji.