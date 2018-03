Moim pragnieniem jest, aby nasze kościoły były długo otwarte, aby wszyscy, którzy pragną przygotować się do obchodów świąt wielkanocnych poprzez sakrament pojednania, mogli zostać wyspowiadani – w ten sposób Papież przypomniał w czasie audiencji ogólnej o inicjatywie „24 godziny dla Pana”. Zapowiedział również, iż w ramach jej obchodów w najbliższy piątek będzie przewodniczył nabożeństwu pokutnemu w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Przypomnijmy, iż Franciszek w tegorocznym orędziu na Wielki Post zachęcał do włączenia się w tę inicjatywę i zapowiedział ją z 9 na 10 marca, tj z najbliższego piątku na sobotę. „W każdej diecezji przynajmniej jeden kościół pozostanie otwarty przez 24 godziny bez przerwy – napisał Papież - co stworzy sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej”. Po raz pierwszy wydarzenie „24 godziny dla Pana”, ogłoszone przez Papieża, miało miejsce w czasie Wielkiego Postu 2014 r.