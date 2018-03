Żył w Bożej koncpecji życia

W legnickiej katedrze pw. Świętych Piotra i Pawła została odprawiona Eucharystia w pierwszą rocznicę śmierci bp. Tadeusza Rybaka. Modlili się na niej wierni z Legnicy oraz kapłani z tego miasta. Liturgii przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski. Obecni byli także bp Marek Mendyk, bp Stefan Cichy oraz bp Stefan Regmunt.​

Hierarcha w homilii wspominał postać pierwszego biskupa legnickiego. Wskazywał na koncepcję życia w jedności z Bogiem, jaką zostawił nam Jezus i jaką bp Tadeusz żył.

- Jesteśmy zgromadzeni w pierwszą rocznicę śmierci biskupa Tadeusza. Tego, który organizował tę diecezję. Położył te ludzkie, jakbyśmy mogli powiedzieć, podwaliny w imię posłania, które otrzymał. W imię zlecenia w Kościele otrzymanego mocą Jezusa Chrystusa. Dzisiaj możemy widzieć wiele efektów jego pracy, które trwają i które będą trwały. Dlatego dziękujemy Bogu za tę posługę, za pracę, a także za cierpienie świętej pamięci biskupa Tadeusza. Prosimy, by tak, jak było to wyrażone w modlitwie, miał on udział w społeczności apostołów. W imieniu tej wspólnoty przecież tutaj w Legnicy działał - mówił hierarcha.

Jędrzej Rams /Foto Gość Rocznicowa liturgia Bp Tadeusz Rybak odszedł do Pana 7 marca 2017 roku. Pogrzeb odbył się w sobotę 11 marca. Jego doczesne szczątki spoczęły w krypcie biskupów legnickich pod posadzką katedry. Na jesieni zeszłego roku został tam zamontowany sarkofag.