Wszystkie Kościoły będą mogły usłyszeć głos Następcy Piotra

Papież Franciszek jest znakiem danym przez Pana nie tylko dla katolików, ale również dla wszystkich Kościołów – uważa Enzo Bianchi, założyciel ekumenicznej wspólnoty w Bose. W tym kontekście interpretuje on również zapowiedź wizyty Ojca Świętego w Światowej Radzie Kościołów w Genewie.

Jest to, jak mówi, wyraz uznania dla wszystkich dokonań tej ekumenicznej organizacji.

„Papież Franciszek, jak Paweł VI, udaje się tam, by powiedzieć, że Kościół katolicki aprobuje tę drogę ekumenizmu, jest jej podmiotem, towarzyszy jej, nawet jeśli sam nie jest członkiem Rady. Ta podróż ma niewątpliwie wielkie znaczenie. Dzięki temu wszystkie Kościoły będą mogły usłyszeć głos tego, który - bo taka jest katolicka wiara - uważa się za Następcę Piotra i którego zadaniem jest jednoczyć wszystkich chrześcijan i wszystkie Kościoły. Papież udaje się do Genewy, aby wraz z innymi braćmi chrześcijanami odnowić wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela. Będzie to kolejny przejaw tych silnych przekonań Papieża Franciszka, który chce urzeczywistnić ekumenizm Soboru Watykańskiego II” – powiedział Radiu Watykańskiemu założyciel i były przeor wspólnoty w Bose.

Jak wskazał rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Greg Burke, celem podróży do Szwajcarii będą odwiedziny w siedzibie Światowej Rady Kościołów, która obchodzi w tym roku 70. rocznicę swego założenia. Papież będzie również rozmawiać z przywódcami Kościołów chrześcijańskich na temat wspólnej inicjatywy pokojowej dla Syrii.

Z zaprezentowanego w piątek programu wizyty wynika, że 21 czerwca 2018 roku w genewskim Centrum Ekumenicznym - siedzibie Światowej Rady Kościołów – odbędzie się ekumeniczna modlitwa, po której Franciszek weźmie udział w sesji Komitetu Centralnego Rady. Po południu na zaproszenie episkopatu Szwajcarii Franciszek odprawi Mszę św. dla genewskich katolików.

Podczas jednodniowej podróży papież spotka się również z prezydentem Szwajcarii Alainem Bersetem. Mottem wizyty będą słowa: „Walking – Praying – Working Together” (Wspólnie podążać, modlić się i działać), które są także motywem przewodnim obecnej działalności Rady.

Światowa Rada Kościołów powstała na I zgromadzeniu ogólnym w Amsterdamie w sierpniu 1948 i obecnie skupia 348 wspólnot wyznaniowych – protestanckich, anglikańskich, prawosławnych, starokatolickich i niechalcedońskich – z ponad 120 krajów, liczących przeszło 550 mln chrześcijan. Kościół katolicki nie należy do Rady, ale od czasów II Soboru Watykańskiego utrzymuje z nią bliskie kontakty, a od 1965 istnieje Wspólna Grupa Robocza, złożona z przedstawicieli Stolicy Apostolskiej i ŚRK. Na czele Rady – największej międzynarodowej organizacji ekumenicznej – stoi 150-osobowy Komitet Naczelny, a na co dzień jej pracami kieruje sekretarz generalny Rady, którym od 1 stycznia 2010 jest 56-letni obecnie norweski pastor luterański Olav Fykse Tveit (wybrany ponownie na drugą 5-letnią kadencją w lipcu 2014).