Młodzi autorami rozważań Drogi Krzyżowej w Koloseum

Przygotowanie tegorocznych rozważań wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w Koloseum Papież powierzył tym razem grupie rzymskiej młodzieży. Jest to związane z Synodem Biskupów, który będzie poświęcony ludziom młodym i powołaniom.

Koordynację tej inicjatywy powierzono świeckiemu nauczycielowi religii w jednym z rzymskich liceów. Andrea Monda zgromadził grupę swych 20 dawnych i aktualnych uczniów, proponując im przygotowanie rozważań do papieskiej Drogi Krzyżowej. Ostatecznie na udział w tej inicjatywie zgodziło się 15 młodych ludzi. „Są to licealiści bądź studenci wyższych uczelni. Dla wszystkich było to nowe wyzwanie” – mówi Monda.

„Nie wiedziałem, jak się do tego zabrać. Jak przygotować rozważania Drogi Krzyżowej rozpisane na kilkanaście głosów. Pomysł podsunął mi mój syn, który skądinąd jest jednym z 15 autorów rozważań. Zgromadziliśmy się wszyscy razem i odczytaliśmy ewangeliczne opisy Męki Pańskiej. Każdy z młodych dzielił się tym, co najbardziej do niego przemawiało. Na tej podstawie udało nam się ustalić, komu, jaka stacja wydaje się najbliższa. To nam ułatwiło podział stacji na poszczególne osoby. Z tym że jedno z rozważań zostało przygotowane wspólnie przez dwie dziewczyny, dlatego autorów jest 15. Czasu na przygotowanie nie było dużo, ale wszyscy wywiązali się z powierzonego im zadania. Przygotowali rozważania i modlitwę końcową, inspirując się tekstem biblijnym i bogatą ikonografią chrześcijańską na temat Drogi Krzyżowej. Przesłali mi zarówno obrazy, jak i teksty do redakcji. Ale muszę podkreślić, że moje poprawki były naprawdę minimalne” – powiedział Radiu Watykańskiemu.