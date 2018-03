„24 godziny dla Pana” po raz pierwszy w Łodzi

Po raz pierwszy w archidiecezji łódzkiej odbędzie się wielkopostna inicjatywa „24 godziny dla Pana”, której tegorocznym tematem są słowa z Psalmu 130: „Ty udzielasz przebaczenia”.

Do udziału w tegorocznym spotkaniu zaprasza metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. – Serdecznie zapraszam do tego doświadczenia, tak ważnego na drodze wielkiego postu ku wydarzeniom Paschalnym, ku Świętemu Triduum. Dajmy się zaprosić papieżowi Franciszkowi, który przepięknie wyczuwa tu intuicję i intencje serca Bożego, inicjując takie wydarzenie. Poczujmy się jedno z całym Kościołem na świecie – zaapelował abp Ryś.

„24 godziny dla Pana” to piękne doświadczenie dla Kościoła – uważa abp Ryś. – Zobaczyć siebie jako wspólnotę grzeszników, którzy czasem też krzywdzą siebie nawzajem. Nie tylko grzeszą wobec Boga, ale i wobec siebie wzajemnie. Ale też od Pana doznają przebaczenia i to przebaczenie wprowadza pokój miedzy nimi. To jest doświadczenie rzeczywistej, prawdziwej i pięknej radości dla całego Kościoła – dodaje arcybiskup.

Inicjatorem wielkopostnej akcji był papież Franciszek. Polega ona na całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z możliwością spowiedzi. W archidiecezji łódzkiej „24 godziny dla Pana” odbędą się 9-10 marca w czterech miejscach: w archikatedrze św. Stanisława Kostki i kościele pw. Matki Bożej Bolesnej na łódzkim Teofilowie, w Sanktuarium Matki Bożej Łaskiej w Łasku oraz w Piotrkowie Trybunalskim – w kościele rektoralnym pw. Matki Bożej Śnieżnej.