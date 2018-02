Watykan: kardynałowie o nowym trybie sądzenia przypadków pedofilii

Nowe trybunały miały by pracować pod egidą Kongregacji ds. Nauki Wiary. Jak twierdzi włoski watykanista chodzi o decentralizację spraw z technicznego punktu widzenia, ale bez osłabienia roli i odpowiedzialności Kongregacji Nauki Wiary. Tornielli podaje, że obecnie na wokandzie rozpatrywanych jest około 1800 przypadków molestowania dzieci przez osoby duchowne. Nie wszystkie klasyfikowane jako akty pedofilii (ze względu na wiek ofiar) a poza tym watykański trybunał ocenia wiarygodność zarzutów. Zatem nie można mówić, że liczba ta oddaje skalę problemu. Ponadto odnosi się do przypadków, które miały miejsce w różnych okresach. Z pewnością można stwierdzić, że Kongregacja ds. Nauki Wiary jest przeładowana pracą. Do tego dochodzi złożoność rozpatrywania spraw w krajach, w których prawodawstwo i kultura są niekiedy bardzo różne. Zatem Rada Kardynałów porusza kwestię utworzenia sądów w różnych makroregionach świata, aby ułatwić szybkie rozpatrywanie skarg.

W poniedziałek kardynałowie wysłuchali również relacji abp. Jana Romeo Pawłowskiego stojącego na czele sekcji trzeciej Sekretariatu Stanu – odpowiedzialnej za dobór pracowników służb dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej. Kardynałowie zostali poinformowani o toku prac tworzenia tej nowej sekcji. Ponadto omawiali konieczność troski o innych pracowników Stolicy Apostolskiej, zarówno z punktu widzenia selekcji, formacji, jak i opieki duchowej. Tornielli zaznacza, że bezpodstawne są pogłoski na temat ewentualnego utworzenia funkcji „moderatora” Kurii Rzymskiej.

Rada Kardynałów omawia także kwestie związane z kompetencjami i działaniem Kongregacji Kościołów Wschodnich oraz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W odniesieniu do tej ostatniej włoski watykanista zauważa, że utworzona w 1622 roku „Propaganda Fide” zrodziła się w sytuacji chrześcijaństwa niosącego Ewangelię na inne kontynenty. Ale dzisiaj w obliczu sekularyzacji Europy można stawiać pytanie o sens takiego podziału kompetencji. Dlaczego Afryka jest krajem misyjnym, a Holandia i Francja nie? – pyta Tornielli. Zaznacza, że podczas obecnych obrad K-9 mowa jest także o pracach i kompetencjach Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Obrady Rady Kardynałów trwać będą do – 28 lutego.