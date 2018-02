Ruszyła akcja wspierająca bezdomnych "2000 skarpet"

W tryb kryzysowy przechodzi akcja „Zupa na Plantach”. Zamiast raz w tygodniu – zupa będzie gotowana codziennie. W Krakowie żyje ok. 4 tys. osób w kryzysie bezdomności.

Akcja „Zbieramy 2000 par skarpet” ma na celu zbiórkę skarpet dla najbardziej potrzebujących osób. Jest kontynuacją Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej i jednocześnie zachętą do regularnej pomocy ubogim.

Większość bezdomnych dzień i noc spędza w butach. W zimie to właśnie ich stopy najczęściej wymagają leczenia. Celem akcji „2000 skarpet” jest zebranie skarpet, które trafią do potrzebujących przez ręce osób na co dzień z nimi pracujących: Albertynki i Albertyni, Dzieło św. Ojca Pio, Caritas, Sant’Egido, Zupa na Plantach.

Aby pomóc, należy kupić skarpety i oddać je do wskazanych punktów lub zorganizować zbiórkę w miejscach pracy i spotkań i zgłosić ją do organizatorów. Zbiórka skarpet trwa do 6 marca. Lista miejsc, gdzie można oddać zakupione skarpety, znajduje się na stronie sdu.malopolska.pl.

Podczas siarczystych mrozów życie osób bez domu jest zagrożone. Dlatego w tryb kryzysowy przechodzi Zupa na Plantach. „Aż do zelżenia mrozów będziemy wychodzić z ciepłym posiłkiem codziennie wieczorem. Jeśli ktoś chciałby się włączyć w pomoc, w najbliższych dniach będziemy gotować o 18:30 w ŻyWa Pracownia, a o 20:00 jedziemy z termosami z zupą i ciepłą herbatą pod Galerię Krakowską, gdzie bezdomni starają się ogrzewać przed nocą” – zapowiada Piotr Żyłka.

Dziennikarz apeluje też do wszystkich, by wychodząc z domu zabierali gorącą herbatę w termosie, by w razie potrzeby dać ją spotkanym w drodze bezdomnym. „Dla nas to niewiele, im to może naprawdę uratować życie” – argumentuje Żyłka. „Miejmy wyostrzoną czujność, bądźmy uważni i jeśli widzimy kogoś zmarzniętego na ulicy, podejdźmy i zapytajmy, czy czegoś nie potrzebuje” – uwrażliwia.

Światowy Dzień Ubogich, który odbył się w listopadzie minionego roku, zainspirował wielu ludzi do systematycznej pomocy ubogim. Po tym wydarzeniu w celu pomocy bezdomnym zakupiono ponad 100 par butów zimowych oraz dodrukowano 2 tys. egzemplarzy przewodnika „Gdzie zjeść, spać, umyć się” opracowanego przez wspólnotę Sant’Egidio, zawierającego spis miejsc, w których na co dzień udzielana jest pomoc ubogim.