"Religie w dialogu": szczyt startuje w poniedziałek

Wysokiej rangi przedstawiciele religijni spotkają się w Wiedniu, by wspólnie zastanowić się, jak można przyczynić się do dialogu i pokoju w regionie bliskowschodnim. Według informacji Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego Króla Abdullaha KAICIID, w dniach 26 i 27 lutego do stolicy Austrii przybędą zwierzchnicy religijni chrześcijańscy i muzułmańscy.