Jerozolima: wspólne oświadczenie stróżów Miejsc Świętych

Wspólne oświadczenie stróżów Miejsc Świętych jest reakcją na plany i decyzje władz miasta Jerozolimy. Od kilku tygodni jerozolimski urząd miasta, nie tylko planuje obciążyć wspólnoty chrześcijańskie podatkiem miejskim, ale także zamierza zająć mienie kościelne, nieruchomości i rachunki bankowe na poczet nieopłaconych podatków.

We wspólnym oświadczeniu przedstawiciele trzech wspólnot odpowiedzialnych za Boży Grób i przestrzeganie Status Quo, zwracają uwagę, że plany urzędu miasta są sprzeczne z umowami jakie istnieją pomiędzy wspólnotami chrześcijańskimi i władzami cywilnymi, a które zostały zawarte na przestrzeni wieków. Jak do tej pory władze świeckie zawsze uznawały i szanowały wielki wkład wspólnot chrześcijańskich, które inwestują znaczne sumy w budowanie szkół, szpitali i domów dla osób starszych i znajdujących się w trudnej sytuacji, w Ziemi Świętej. W opinii hierarchów, obecne działania te naruszają istniejące porozumienia i zobowiązania międzynarodowe, które gwarantują prawa i przywileje wspólnotom chrześcijańskim w Ziemi Świętej. Co więcej, działania te zmierzają do osłabienia chrześcijańskiej obecności w Jerozolimie. Największymi ofiarami tej decyzji będą bowiem zubożałe rodziny, którym kościoły pomagają, a także dzieci, które nie będą mogły chodzić do szkół prowadzonych przez chrześcijan.

Broniąc wielowiekowych praw i przyszłości wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie kustosz Ziemi Świętej wraz patriarchą kościoła grecko-prawosławnego i ormiańskiego podjęli w dniu dzisiejszym (25 lutego) bezprecedensową decyzję zamknięcia drzwi Bazyliki Bożego Grobu. Krok ten jest znakiem protestu na dyskryminujące plany władz miasta. Na zakończenie oświadczenia hierarchowie proszą o modlitwę o rozwiązanie tego historycznego i bezprecedensowego kryzysu w Jerozolimie.