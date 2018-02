Duchowy zapalnik

Jeśli tak, to zarezerwuj sobie 12 i 13 marca. Właśnie wtedy od 10.00 do 14.00 w hali sportowej MORiS przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie (niedaleko stadionu Ruchu) będzie się odbywał „Impuls”. To wielkopostne rekolekcje dla wszystkich gimnazjalistów Chorzowa organizowane w jednym, nietypowym miejscu. Do hali przyjdzie 1,5 tys. młodych, którzy potrzebować będą 100 wolontariuszy i 50 spowiadających ich księży. Wszystko zakończy się 14 marca Mszą już w kościele św. Jadwigi Śląskiej. Ale po kolei…

Kosmos

Na pomysł zorganizowania takich rekolekcji wpadł ks. Emanuel Pietryga, proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej. Kto go zainspirował? Duch Święty i… „Gość Niedzielny”. Marcin Jakimowicz, nasz redakcyjny kolega, w artykule „Gońcie ich!” w kwietniu 2017 r. pisał o podobnych rekolekcjach organizowanych w Tauron Arenie w Krakowie (dla 11 tys. osób) oraz w Koszalinie (dla 2,5 tys.).

– Marcin pisał o owocach, o poruszeniu, o dotknięciu serc, o nowym sposobie ewangelizacji. I to było dla mnie decydujące – wyjaśnia ks. Pietryga. Teraz tego samego doświadczyć będą mogli nasi młodzi. Pierwszego dnia z koncertem i swoim świadectwem przyjadą do nich Rymcerze, czyli Bęsiu i DJ Yonas, drugiego – Muode Koty. Oba zespoły to muzyka młodych – rap i hip-hop – na najwyższym poziomie.

– Zespół Rymcerze to dwóch facetów, którzy od wielu lat jeżdżą po szkołach nad Wisłą. Opowiadają o swoim doświadczeniu wiary i realizują program „Nie zmarnuj swojego życia” – wyjaśnia M. Jakimowicz. W zeszłym roku młodzi Ślązacy mogli spotkać się z nimi na przykład podczas rekolekcji organizowanych dla gimnazjum i liceum w kościele na katowickim Józefowcu. – Baliśmy się, że będą emocje jak na Derbach Śląska, że kilkaset osób będzie nie do opanowania, a w czasie tego świadectwa była cisza jak makiem zasiał. Po koncercie Bęsiu poprosił, żeby ludzie podeszli do przodu, zaproponował im modlitwę lub rozmowę. Odpowiedziało na to kilkadziesiąt osób. Dla nas to był kosmos – dodaje.

„Muode Koty są the Best (…). Z początku myślałam, że to jakiś kolejny zespół śpiewający praktycznie o niczym, ale się pomyliłam. Mam nadzieję, że przebijecie każdego niedowiarka. Pozdrawiam przystojniaków i życzę sukcesów na scenie Pana Boga. Uczestniczka ropczyckich rekolekcji :)” – to jeden z wpisów internautów pod klipem zespołu Muode Koty. Lepszej reklamy chyba robić im nie trzeba.

Czas i pieniądze

Artyści wystąpią na profesjonalnej multimedialnej scenie, z nagłośnieniem, z dużymi panelami ledowymi, na których cały czas będą wyświetlane animacje, grafiki, filmy. Każdy dzień rekolekcji, jak zaproponował ks. Szymon Kiera, wikary z parafii św. Jadwigi i duchowny opiekun Diakonii Świętej Rodziny, będzie składać się z dwóch części: „zobacz” i „doświadcz”.

– Będzie kerygmat, czyli głoszenie Jezusa żywego, obecnego tu i teraz dla ciebie, który cię kocha, który chce cię zbawić – mówi z pasją ks. Emanuel Pietryga. – My często katechizujemy bez ewangelizacji, a katecheza jest pogłębieniem, echem wiary. Wiarę w młodych trzeba wzbudzić i taki właśnie jest zamiar tych rekolekcji – dodaje.

Koncert i nauczanie w pierwszym dniu mają doprowadzić młodych do spowiedzi, w drugim – do skorzystania ze specjalnej modlitwy prowadzonej dla nich przez kapłanów i świeckich. Trzeciego dnia – już w kościele – każdy z nich będzie mógł podzielić się świadectwem tego, co przeżył na rekolekcjach.

Głównymi organizatorami „Impulsu” są parafia św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie oraz Diakonia Świętej Rodziny z Katowic-Józefowca. – Jeśli coś lub kogoś kochasz, to masz czas i pieniądze – mówi ks. E. Pietryga, cytując swojego poprzednika, śp. ks. Henryka Markwicę. – On to hasło doskonale realizował. Miał czas dla młodzieży, na oazy, wycieczki, pielgrzymki, dla parafian, a dla siebie niewiele. Prowadził niesamowicie skromne życie – dodaje.

– Do organizacji przekonali nas przede wszystkim kapłani archidiecezji krakowskiej, którzy mówili, że na Tauron Arenie do spowiedzi ustawiały się długie kolejki. Sądzimy, że każde pieniądze są warte tego, by młodym, często po paru latach przerwy, „zafundować” spowiedź – uzupełnia M. Jakimowicz, lider Diakonii Świętej Rodziny.

Włącz się w „Impuls”

Wolontariuszy potrzeba do witania gości, obsługi szatni, rozdawania posiłków, obstawienia sektorów, rozprowadzania materiałów dla gości i układania krzeseł. Więcej informacji u Tomasza Żaka: tomasz.zak@apfsolutions.pl, zgłoszenia najpóźniej do końca lutego. Kapłani chcący spowiadać (12 marca o 12.00) proszeni są o kontakt z ks. Emanuelem Pietrygą. „Impuls” można wesprzeć, wysyłając darowizny z dopiskiem: „Na cele statutowe – Impuls” na konto Fundacji Wszystko Nowe lub parafii św. Jadwigi.