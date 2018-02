Modlę się za wasz Kościół i za całą ukochaną Syrię i Bliski Wschód, region, w którym jesteście głęboko zakorzenieni i gdzie pełnicie tak wartościową służbę dla dobra Ludu Bożego – powiedział Papież do członków Synodu Kościoła grecko-melchickiego, wspólnoty rytu bizantyjskiego pozostającej w jedności z Następcą Piotra.

Franciszek wskazał na trudny okres historyczny, który przeżywa ta wspólnota, podobnie jak i inni chrześcijanie na Bliskim Wschodzie. Pośród wielu prób, którym są poddawani, są wezwani do pozostawania wiernymi Panu Jezusowi. Zachęcił tamtejsze duchowieństwo do wspierania wiernych w pozostawaniu na ziemi, gdzie Opatrzność Boża chciała, aby się narodzili.

„Potrzeba pasterzy, którzy będą pochylać się nad życiem z otwartym sercem Boga, bez zanurzania się w ziemskie radości, bez zadawalania się tym, co już jest, ale z ukierunkowaniem ku temu, co w górze; pasterzy, którzy są przewodnikami do nieba; wolni od pokusy zatrzymywania się na tym, co w dole, wolni od ograniczonego wymiaru życia letniego i zrutynizowanego; pasterzy ubogich, którzy nie są przywiązani do pieniądza i luksusu, są wśród biednego ludu, który cierpi; konsekwentnych głosicieli nadziei paschalnej, w ciągłej wędrówce braci i sióstr” – powiedział Ojciec Święty.