Święty Walenty zaprasza

Wspomnienie "świętego od zakochanych", o czym przypominać nie trzeba, w Kościele obchodzone jest 14 lutego. W tym roku jednak w tym dniu przypada Środa Popielcowa. Świętowanie w Bieruniu odbywa się więc w ostatnią niedzielę karnawału, 11 lutego. Podobna sytuacja miała miejsce 73 lata temu.

Natomiast we wtorek 13 lutego o 17.00 w kościele parafialnym św. Bartłomieja Apostoła odprawiona zostanie Msza św., podczas której abp Wiktor Skworc pobłogosławi nowy dzwon dla sanktuarium św. Walentego. Później w procesji zostanie on przeniesiony do drewnianego kościołka, któremu patronuje święty Walenty.

Ten niewielki spiżowy dzwon waży zaledwie 40 kg . Jego imię - Stanisław Kardynał Nagy ­- upamiętnia pochodzącego z Bierunia sercanina, teologa, przyjaciela i doradcę Jana Pawła II. Dzwon sanktuarium otrzymuje dzięki staraniom Stowarzyszenia Miłośników 600-letniego Bierunia oraz głównym darczyńcom - małżeństwu z Bierunia.

Na drugiej stronie program uroczystości.

Joanna Juroszek /Foto Gość Nowy dzwon dla sanktuarium