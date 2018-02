Wspólnota Taizé zaprasza do Lwowa

Spotkanie rozpocznie się 27 kwietnia i potrwa do 1 maja. Młodzi pielgrzymi spędzą we Lwowie 5 dni. Podobnie, jak podczas doroczny Europejskich Spotkań Młodych, organizowanych w różnych miastach Europy, uczestnicy spotkania we Lwowie zamieszkają u rodzin. Będą brali udział zarówno w spotkaniach w małych grupach, organizowanych w centrum miasta, modlitwie w lokalnych wspólnotach jak i we wspólnym ekumenicznym nabożeństwie, zorganizowanym w specjalnie przygotowanej hali. Popołudniami, będą mogli skorzystać z warsztatów tematycznych, dotyczących następujących tematów: sztuka, kultura, historia, wiara, duchowość, dialog, społeczeństwo i solidarność.

Spotkanie dedykowane jest osobom w wieku 18-35 lat. Koszt udziału w spotkaniu wyniesie ok. 30-35 euro i wzrośnie o 15 proc. dla osób, które będą rejestrować się po 27 marca. Uczestnicy mogą tez zgłaszać się do wolontariatu, który pomoże w obsłudze spotkania. Wolontariusze zobowiązani są do przyjazdu do Lwowa dzień wcześniej, tj. 26 kwietnia w godzinach 9.00 – 16.00.

Z myślą o młodzieży w wieku 15-16 lat, rodzinach z dziećmi i osobami powyżej 35. roku życia, Wspólnota Taizé proponuje także formułę jednodniowego udziału w spotkaniu. „Osoby te przyjeżdżają między 9. a 10. rano, mają spotkanie z osobą z ekipy przyjmującej, a następnie uczestniczą we wszystkich punktach programu: modlitwach, spotkaniach tematycznych, posiłkach.

Udział w jednodniowym programie jest możliwy w sobotę 28/04, niedzielę 29/04 lub poniedziałek 30/04. Nie uwzględnia on żadnego zakwaterowania organizowanego przez Taizé. Udział w kosztach będzie podany później. Bardzo ważne jest wysłanie zgłoszenia także dla tych grup! Nie trzeba podawać szczegółowych danych wszystkich uczestników, ale konieczne jest jak najwcześniejsze poinformowanie nas, jeśli zamierzasz zorganizować taką grupę” – informują organizatorzy.

Kontynuacją spotkania we Lwowie będą odwiedziny w innych miastach Ukrainy, gdzie bracia będą modlili się o pokój wspólnie z młodzieżą i lokalnymi wspólnotami. Chętni do udziału w tych spotkaniach, proszeni są o zgłoszenia do organizatorów. Do początku kwietnia aktywny będzie formularz rejestracyjny dla wszystkich, chcących wziąć udział w spotkaniu w Lwowie. Znajduje się on na stronie: taize.fr/pl

Wstępny harmonogram spotkania we Lwowie przedstawia się następująco:

Piątek, 27 kwietnia

Przyjazd i powitanie w centrum miasta

Wieczorem wspólna modlitwa

Kolacja, pierwszy nocleg u rodzin goszczących

Sobota, 28 kwietnia

Śniadanie u rodzin

Spotkania w małych grupach w centrum miasta

Modlitwa południowa i obiad

Spotkania tematyczne (sztuka, kultura, historia)

Nieszpory w kilku kościołach

Niedziela, 29 kwietnia

Uczestnictwo w liturgii w kilku kościołach

Obiad u rodzin

Spotkania tematyczne (wiara, duchowość, dialog)

Kolacja, następnie modlitwa w hali

Poniedziałek,30 kwietnia

Śniadanie u rodzin

Spotkania w małych grupach w centrum miasta

Modlitwa południowa i obiad

Spotkania tematyczne (solidarność, społeczeństwo)

Kolacja, następnie modlitwa w hali

Wtorek, 1 maja

Śniadanie u rodzin

Końcowa modlitwa i spotkanie wszystkich uczestników

Wyjazd