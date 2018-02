Zakończyło się 15. Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży

Przygotowania do Synodu Biskupów i przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Panamie - to główne tematy 15. Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży, które w dn. 2-4 lutego odbyło się w Warszawie. Wzięło w nim udział ok. 200 reprezentantów polskich diecezji: księży i świeckich zaangażowanych w duszpasterstwo młodzieży.

To był cenny czas wymieniania doświadczeń i budowania wspólnoty. Mieliśmy okazję wspólnie podjąć refleksję nt. Synodu Biskupów i wyzwania, jakim są Światowe Dni Młodzieży" – tak zakończone w Warszawie 15. Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży podsumowuje dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Emil Parafiniuk. Doroczne spotkanie diecezjalnych duszpasterzy i współpracującej z nimi młodzieży, było tym razem poświęcone wydarzeniom, które wyznaczają kierunki pracy z młodzieżą w Kościele powszechnym: Synodowi Biskupów, który odbędzie się w październiku w Rzymie nt. „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołanie” i przyszłorocznym Światowym Dniom Młodzieży w Panamie.

Synod Biskupów – pomoc w przebudzeniu duszpasterstwa młodzieży

Podczas 15. KFDM podsumowano wyniki ankiet presynodalnych, które na prośbę Stolicy Apostolskiej wypełniała w ubiegłym roku młodzież na całym świecie. Polską wersję językową wypełniło ok. 5,8 tys. Polaków. Jak wynika z odpowiedzi, zainspirowały Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Wielu z nich docenia działalność wspólnot, jak KSM, Ruch Światło-Życie i duszpasterstw akademickich, a także m.in. ogólnopolskich spotkań na Polach Lednickich. Pytani o doświadczenie towarzyszenia im przed Kościół, często wymieniali spowiedź i kierownictwo duchowe.

Jak mówi w rozmowie z KAI ks. Emil Parafiniuk, większość osób, które udzieliły odpowiedzi z nich, to młodzi deklarujący się jako wierzący. Dużą część respondentów stanowiły osoby związane ze wspólnotami, a także rozeznające swoje powołania w seminariach i zakonach. Podsumowując wnioski zawarte w ankietach zwrócił uwagę, że młodzi ludzie często odwoływali się w nich do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Oprócz odpowiedzi Polaków, Sekretariat Synodu Biskupów zebrał 100 tys. ankiet z całego świata. Płynące z nich wnioski posłużą do zredagowania Instrumentum laboris – dokumentu, stanowiącego punkt wyjścia do obrad Synodu Biskupów. Spotkanie hierarchów z całego świata poprzedzi w marcu br. tzw. presynod – spotkanie delegatów młodzieży z całego świata, w sumie ok. 300 osób wydelegowanych przez konferencje episkopatów. Polskę reprezentować będzie dwoje młodych ludzi, których nazwiska zostaną wkrótce zaprezentowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM.

Pytany o dalsze przygotowania Polski do Synodu, ks. Parafiniuk przypomina, że październikowe spotkanie biskupów ma pomóc w „przebudzeniu duszpasterstwa młodzieży”.

„Każda wspólnota, grupa, ruch, która chce dobrze przeżyć czas Synodu Biskupów, zaproszona jest do podejmowania własnych inicjatyw. Nie chodzi o odgórne inicjowanie tych wydarzeń, ale o to, aby Synod Biskupów był wydarzeniem, które pobudzi Kościół. Czekamy na te inicjatywy, chcemy je promować i mówić o nich – mamy do wykorzystania portale społecznościowe, stronę synod2018.pl i inne narzędzia. Zależy nam na tym, by osoby, które pojadą na spotkanie presynodalne i biskupi, którzy wezmą udział w Synodzie, mieli wsparcie ludzi młodych” - mówi dyrektor KBO ŚDM. Podkreśla, że to młodzi ludzie mają odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze wykorzystać czas przygotowań i samego Synodu.

W trakcie Synodu Biskupów, na Jasnej Górze będą odbywały się czuwania młodzieży z poszczególnych diecezji i wspólnot, która będzie się modlić o dobre owoce obrad. Tematowi Synodu poświęcone też będą trzy zeszyty formacyjne (na wrzesień, październik i listopad), stanowiące część ogólnopolskiego programu duszpasterskiego „Oto Ja”.