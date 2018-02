Bp Dajczak: Chcę Was posłuchać

Nie wyobrażam sobie, żebyśmy rozmawiali o Kościele młodych bez Was, dlatego chcę Was posłuchać. Uruchomiłem więc łatwo dostępny adres e-mailowy i zapraszam Was do rozmowy o Kościele - pisze bp Dajczak.

List zamieszczono na stronie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej:

Kochani Młodzi Przyjaciele!

Wiecie, że bardzo zależy mi na Waszym głosie. Niektórzy z Was piszą do mnie e-maile, które z uwagą czytam i do których często nawiązuję w spotkaniach z Wami.

Nadszedł szczególny czas, kiedy jeszcze uważniej chcę Was posłuchać. Papież Franciszek zapowiedział, że w roku 2018 w Rzymie odbędzie się synod biskupów z całego świata, który będzie dotyczył właśnie młodzieży, czyli Was. Synod odbędzie się pod hasłem: "Młodzież, wiara i rozeznanie powołania". Również w naszej diecezji trwa synod, który ma nam pomóc lepiej docierać z Ewangelią do ludzi, także do ludzi młodych, takich jak Wy.

Nie wyobrażam sobie, żebyśmy rozmawiali o Kościele młodych bez Was, dlatego chcę Was posłuchać. Uruchomiłem więc łatwo dostępny adres e-mailowy: biskupdajczak@gmail.com i zapraszam Was do rozmowy o Kościele. Piszcie: "Jak na modlitwie odkrywacie Kościół Chrystusa?", "Jakie są Wasze doświadczenia wspólnoty Kościoła?". Możecie też napisać, aby podzielić się świadectwem swojej wiary lub zadać pytanie dotyczące wiary, życia, czy powołania.

Naprawdę chcę Was posłuchać. Będę wdzięczny za każdą Waszą wiadomość i zapewniam, że każdą z uwagą przeczytam.

Bp Edward Dajczak