Stolica Apostolska weźmie udział w zimowych igrzyskach olimpijskich

Po raz pierwszy Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zaprosił oficjalnie Stolicę Apostolską na otwarcie Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które 9 lutego rozpoczną się w mieście Pjongczang w Korei Południowej. Wcześniej, w dniach 5-7 bm. delegacja watykańska pod przewodnictwem podsekretarza Papieskiej Rady ds. Kultury prał. Melchora Sancheza de Toca weźmie po raz pierwszy udział w zgromadzeniu ogólnym Komitetu jako obserwator. Drużyna watykańska będzie też po raz pierwszy uczestniczyć w samych zawodach.

„Otwarcie igrzysk w mieście położonym blisko granicy rozdzielającej dwie Koree i najbardziej zmilitaryzowanej na świecie nabiera wyjątkowego znaczenia symbolicznego dzięki obecności sportowców Korei Północnej” – powiedział watykańskiemu dziennikowi „L’Osservatore Romano” hiszpański duchowny kurialny. Dodał, że szczególnie wymowny jest fakt, że wystąpią oni w jednym zespole „ze swymi kolegami z Korei Południowej”. W ten sposób „delikatny pokój olimpijski pozwala mieć nadal nadzieję na świat bez wojen, mimo trwających obecnie licznych konfliktów” – podkreślił podsekretarz Papieskiej Rady.

W czasie zgromadzenia ogólnego wręczy on na znak przyjaźni przewodniczącemu MKOl-u Thomasowi Bachowi z Niemiec oraz zawodnikom wspólnej drużyny koreańskiej koszulki z napisem „Athletica Vaticana”. Jest to 30-osobowy zespół biegaczy – kobiet i mężczyzn – złożony z pracowników różnych instytucji watykańskich, wystawiony przez Sekretariat Stanu właśnie pod szyldem Papieskiej Rady ds. Kultury. Ma on startować pod hasłami solidarności i przyjaźni.

Ci „maratończycy papieża” mają już za sobą udział w rzymskim półmaratonie „Via Pacis” 17 września ub.r. razem z zawodnikami z żydowskiego zespołu Maccabi oraz z biegaczami z rzymskiej społeczności muzułmańskiej a w marcu br. nawiążą „partnerstwo biegowe” z niemiecką wspólnotą protestancką z Lutherstad Wittenberg (Wittenbergi Miasta Lutra).

Stolica Apostolska uczestniczyła już w uroczystości otwarcia igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016, po raz pierwszy natomiast weźmie udział w sesji MKOl-u i w samych zawodach, co prawda będzie to występ bardziej symboliczny niż rzeczywisty. Przedłużeniem tych kontaktów na płaszczyźnie olimpijskiej będzie udział „atletów watykańskich” w igrzyskach olimpijskich młodzieży, które na październik br. zaplanowano w Buenos Aires.